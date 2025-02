COPA DO NORDESTE

Bahia terá mudanças para enfrentar a Juazeirense; veja a provável escalação

Esquadrão fez o último treino antes da partida contra o Cancão

O Bahia está pronto para mais um desafio na Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (4), o tricolor realizou o último treino antes do confronto com a Juazeirense, na quarta-feira (5), no Adauto Moraes, pela segunda rodada do torneio. >