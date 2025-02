MELOU A COMEMORAÇÃO

Time português estraga festa do Bahia no clássico Ba-Vi

Atacante Biel faria o seu jogo de número 100 diante do rival rubro-negro no último final de semana

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 14:24

Biel completaria 100 jogos pelo Bahia contra o Vitória Crédito: Letícia Martins / EC Bahia; Reprodução/Redes Sociais

A venda do atacante Biel para o Sporting, de Portugal, estragou os planos do Bahia para o clássico Ba-Vi, disputado pelo Campeonato Baiano no último final de semana. O clube baiano esperava entregar uma camisa em comemoração aos 100 jogos do jogador diante do rival, mas não conseguiu entregar o item pela urgência da equipe portuguesa em fechar a negociação. A imagem da camisa 100 de Biel foi vazada nas redes sociais.>

Depois de duas temporadas no Bahia, o atacante Biel deu adeus ao tricolor. Nesta segunda-feira (3), o jogador foi anunciado oficialmente como novo reforço do Sporting. O atleta teve os direitos comprados pelo clube português assinou contrato até o fim de 2029.>

Bahia e Sporting não divulgaram os valores da negociação oficialmente, mas no acordo o tricolor receberá 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). Gabriel Teixeira tem 23 anos e passou pela base do próprio Bahia, mas se profissionalizou no Fluminense. Ele também passou pelo Grêmio.>

O jogador chegou ao Bahia em 2023, como um dos primeiros reforços do clube na "Era City". Durante o período no tricolor, disputou 99 partidas, marcou 17 gols e deu 18 assistências.>

Com a camisa do Bahia, conquistou o título de campeão baiano, em 2023, e fez parte do elenco que colocou o Bahia na Libertadores depois de 35 anos. Por conta do prazo de fechamento da janela de transferências em Portugal, o atacante ficou fora do clássico contra o Vitória, no último sábado, na Fonte Nova.>