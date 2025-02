BA-VI 500

Caio Alexandre comenta ida de Biel para o Sporting: 'Contagiava todo mundo do Bahia'

O atacante foi negociado por 48 milhões de reais e se tornou a maior venda da história do tricolor baiano

Ainda com os ânimos do Ba-Vi 500 à flor da pele, o volante Caio Alexandre comentou sobre a saída de Biel, que deixará o Bahia em breve após ser vendido ao Sporting por cerca de 48 milhões de reais. A maior venda da história do clube, o atacante foi neste sábado (1), dia do clássico, a Portugal, para iniciar os exames médicos, de acordo com o Globo Esporte.