ARBITRAGEM POLÊMICA

Wagner Leonardo elogia árbitro do Ba-Vi 500: 'O melhor de Salvador e do Campeonato Baiano'

O zagueiro do Vitória elogiou o trabalho de Bruno Pereira Vasconcelos, muito criticado pela atuação no clássico baiano



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 19:18

Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A atuação do árbitro Bruno Pereira Vasconcelos desagradou a muitos durante o Ba-Vi 500, gerando conflitos em campo por incômodo dos jogadores com decisões tomadas, e reclamações nas arquibancadas e redes sociais por parte de ambas as torcidas. No entanto, nem todos desgostaram do trabalho do juiz, como foi comentado na coletiva pós-jogo. >

Para Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória, o árbitro do jogo foi não só o melhor de todo o Campeonato Baiano, como também o melhor dentre os juízes de Salvador. "Eu acho que é o melhor árbitro do Campeonato Baiano, tanto que ano passado, se eu não me engano, ele foi o árbitro revelação. Para mim, de todos que tem aqui em Salvador, eu acho que ele é o melhor", opinou. >