CAPITAL E INTERIOR

Ba-Vi 500: sete estádios já receberam o clássico entre Bahia e Vitória; veja o histórico

Principal casa do confronto, Fonte Nova voltará a receber o duelo entre tricolores e rubro-negros

Gabriel Rodrigues

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 06:59

No domingo (8), todos os caminhos levam à Fonte Nova Crédito: Sam Júnior/ Divulgação

Bahia e Vitória se preparam para um confronto histórico. Neste sábado (1º), tricolores e rubro-negros vão se enfrentar no Ba-Vi de número 500. A Fonte Nova será o local do duelo, às 16h, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Apesar dos 94 anos de rivalidade, apenas sete estádios diferentes receberam o clássico. Quatro deles em Salvador: Campo da Graça, Fonte Nova, Barradão e Pituaçu. >

O extinto Campo da Graça foi a casa do futebol baiano no passado. O local recebeu o primeiro Ba-Vi, em abril de 1932, quando Bahia e Vitória ainda não nutriam a rivalidade de hoje. Recém fundado, o tricolor levou a melhor e venceu por 3x0, pelo Torneio Início.>

Ao todo, foram 76 partidas no Campo da Graça, a última em 1953, em um amistoso no qual o Esquadrão levou a melhor novamente e bateu o Leão por 3x1. Os dados são da página EC Bahia Números. >

Barradão é a casa do Vitória e o terceiro estádio com mais Ba-Vis disputados na história Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A partir de 1951, a inaugurada Fonte Nova passou a ser o principal estádio da cidade e levou com ela o confronto entre os dois maiores clubes da cidade. A Fonte, aliás, é de fato a casa do Ba-Vi. Por lá, Bahia e Vitória se enfrentaram 341 vezes. >

Vale lembrar que durante muito tempo o Vitória também mandou os seus jogos na Fonte Nova. Por sinal, o Barradão aparece na terceira colocação entre os estádios que mais receberam o Ba-Vi. O primeiro clássico no Manoel Barradas ocorreu em 1991, um 0x0 pelo Campeonato Baiano. >

De lá para cá, o estádio do Leão recebeu 59 partidas do rubro-negro contra o tricolor. A última foi pelo Brasileirão do ano passado, quando os times empataram por 2x2. >

Assim como o Barradão, o estádio de Pituaçu também se apresenta em uma fase mais recente do duelo. A praça entrou nas estatísticas apenas em 1995. O primeiro jogo terminou com triunfo rubro-negro por 2x0. >

Ao todo, Pituaçu recebeu 16 clássicos. Entre 2009 e 2013, o local foi a casa oficial do Bahia enquanto a Fonte Nova era reconstruída após a tragédia que vitimou sete torcedores do clube, em 2007. O último Ba-Vi disputado lá foi em 2021, pelo estadual, durante a pandemia do Coronavírus.>

INTERIOR PRESENTE >

Longe da capital, três estádios do interior foram palco do confronto entre tricolores e rubro-negros. O Joia da Princesa, em Feira de Santana, lidera em número de jogos, com 5 duelos. Já o estádio Edgard Santos, em Simões Filho, e o Mário Pessoa, em Ilhéus, receberam um jogo cada. >

Curiosamente, tanto em Simões Filho quanto em Ilhéus o clássico aconteceu de forma amistosa. Em 1958, os portões do Mário Pessoa foram abertos em comemoração ao aniversário de fundação da cidade. O Bahia venceu o Vitória por 2x1 no duelo festivo. >

Joisá da Princesa, em Feira de Santana, recebeu o último Ba-Vi fora de Salvador Crédito: Divulgação/Jorge Magalhães

Já em 1984, o Leão deu o troco e bateu o tricolor por 1x0 no estádio Edgard Santos, em Simões Filho, na disputa do 3º lugar do torneio Luís Eduardo Magalhães, um quadrangular que envolveu ainda Fluminense de Feira e Leônico. >

Treinado interinamente por Sapatão, o Bahia colocou em campo um time mesclado entre profissionais e juvenis. O Vitória, do técnico Aymoré Moreira, quebrou um jejum de 14 jogos sem vencer o rival. >

Um dos principais estádios do interior baiano, o Joia da Princesa recebeu a dupla Ba-Vi cinco vezes. As duas primeiras em 1967, primeiro em amistoso e depois e pela Taça Governador do Estado. >

Depois disso, o clássico só voltou a ser disputado em Feira em 2006, quando o Bahia mandou os seus jogos na cidade durante a Série C. Em 2008, após a tragédia da Fonte Nova, o Bahia também adotou o Joia como casa. Foi justamente naquele ano que o clássico foi disputado pela última vez fora de Salvador. >