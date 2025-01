É NO SÁBADO

Na semana do Ba-Vi, Gustavo Mosquito revela ansiedade pelo clássico com a camisa do Vitória

Neste sábado (1º), o atacante tem a chance de disputar a partida pela primeira vez com a camisa do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 19:55

Gustavo Mosquito tem dois gols pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Gustavo Mosquito chegou ao Vitória na metade do ano passado e ainda não entrou em campo pelo clube rubro-negro em um clássico Ba-Vi. Neste sábado (1º), no entanto, tem a chance de disputar a partida pela primeira vez com a camisa do Leão. Em entrevista coletiva, o jogador revelou estar ansioso para jogar o clássico, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. >

"Expectativa muito grande. Quando a gente está fora aqui de Salvador, escutamos muito falar em Ba-Vi e quando eu cheguei aqui não foi diferente. É uma semana diferente, muito importante para a gente. Estou ansioso, com uma expectativa muito grande de fazer um grande jogo e trazer esses três pontos" Gustavo Mosquito Atacante do Vitória

Com o gol marcado diante do Colo-Colo na goleada por 4x1, o jogador do Leão espera que a veia artilheira se mantenha durante a temporada regular. O jogador já tem 2 tentos anotados e três assistências concedidas em 18 partidas disputadas com a camisa rubro-negra.>

"Gol da confiança. Agora a gente já tem dois jogos importantes essa semana, principalmente o Ba-Vi. Não preciso nem falar a importância do jogo. Vou trabalhar muito para que esse ano seja uma temporada que eu possa fazer mais gols", disse o atacante.>

Mosquito, no entanto, prega pela concentração antes de encarar o rival. Para o jogador, o elenco primeiro precisa pensar no jogo desta quarta-feira (29) antes de desviar o foco para o Bahia. A partida pelo Baianão inicia às 21h30, no Barradão. "Primeiro é buscar vencer aqui dentro de casa, que é importante, e aí depois pensar no Ba-V. Claro que é diferente, mas acho que é um jogo de cada vez", finalizou.>

Confira outros tópicos da entrevista coletiva de Gustavo Mosquito:

Disputa por vaga >

"Primeiramente, boa tarde. É isso tudo quem ganha é o Vitória, né?A gente sabe que esse ano vai ter muitas competições, é, vai ter muitos jogos, então, quanto mais forte a equipe tiver, melhor, né? Como eu falei, quem ganhou a vitória, então, é, claro que a gente sempre quer jogar, eu eu vou fazer de tudo para buscar o meu espaço cada vez mais. Mas eu tenho certeza que todos os jogadores são importantes ali do setor ofensivo e tenho certeza que a gente vai trabalhar muito aí para, né, para dar muitas alegrias à torcida aí esse ano".>

Críticas>

"É, acho que isso a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo, né? A gente sabe que o torcedor é apaixonado, né? Age por emoção e né? E eu também tenho ajuda por fora assim. É, né? Faço terapia, tenho psicólogo também fora, isso aí me ajuda muito. E também procuro não ficar olhando muito rede social, né? Eu sou o cara que mais me cobra, se tem um Eu, com certeza, fui o cara que mais fiquei triste com esse gol perdido, né? Na Na Copa do Nordeste.Então eu tenho a cabeça boa. eh, sei da da minha importância, então, todos aqui me deram confiança também para que eu pudesse no jogo seguinte, né, poder contribuir com gol, com com com um bom desempenho, então, acho que é isso, é manter a cabeça boa, é trabalhar em silêncio, né? Deixar as pessoas falarem, né? O torcedor tem tem direito, tem razão e a gente tem que ter a cabeça no lugar, cabeça boa pra gente poder fazer o nosso melhor e e dar resposta dentro de campo, que é o mais importante".>

Setor ofensivo>

"São grandes jogadores, né? Como eu falei, quanto mais forte o elenco tiver, quanto mais forte o sistema ofensivo tiver, é o Vitória que ganha e E como eu falei, todo mundo vai vai jogar, todo mundo vai ter oportunidade porque não tem como manter um time o restante do ano todo com esse tanto de jogos que a gente tem aqui no Brasil, então, todos são importantes e quanto mais forte a gente tiver, melhor ainda para todos nós".>

O que precisa ser melhorado?>