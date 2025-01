NOVO REFORÇO

Gabriel Baralhas é regularizado e já pode estrear pelo Vitória

A estreia do volante deve acontecer nesta quarta-feira (29), quando o Leão recebe o Jacobina no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 19:15

Gabriel Baralhas foi apresentado aos torcedores do Vitória na Fonte Nova Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O volante Gabriel Baralhas teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear com a camisa do Vitória na temporada. A estreia do volante deve acontecer nesta quarta-feira (29), quando o Leão recebe o Jacobina, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. >

Gabriel Baralhas era desejo antigo da direção rubro-negra e já esteve muito próximo de fechar com o Leão no fim do ano passado, mas teve as negociações finalizadas com novas exigências do Colorado. >

✍️ Jogador publicado no BID: Gabriel Baralhas



? Publicado em: 28/01/2025 18:42:54



? Tipo de contrato: Contrato Emprestimo



? Data de término do contrato: 31/12/2025#GabrielBaralhas #BID #ECVitoria pic.twitter.com/dFUzNJ3mrF — BID do Vitória (@bidDoVitoria) January 28, 2025

Nascido em Botucatu, em São Paulo, Gabriel Baralhas vai jogar no futebol nordestino pela primeira vez. Ele começou a carreira em clubes como Ituano, Guarani-SC, Athletico-PR e Bragantino, mas chamou a atenção do cenário nacional com a camisa do Atlético-GO, principalmente em 2022, o que o fez ser vendido para o Internacional.>

Pelo Dragão, o volante foi um dos mais sólidos durante sua passagem pelo clube. Ao todo, foram 184 partidas completas, com 20 gols marcados e 14 assistências. Dentro de campo, Baralhas pode atuar tanto como primeiro quanto segundo volante. Com boa roubada de bola e capacidade para subir ao ataque, o jogador pode ser uma peça importante no esquema de Thiago Carpini.>