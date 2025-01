BAIANÃO

Ceni projeta time diferente contra o Jequié e explica planejamento para o Ba-Vi: 'Dar importância'

Primeiro clássico da temporada será disputado neste sábado (1º)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 16:52

Rogério Ceni conversa com o elenco tricolor em treino Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de ganhar o primeiro jogo no Campeonato Baiano, o Bahia mira agora o clássico contra o Vitória. Apesar de ter o duelo contra o Jequié antes do primeiro Ba-Vi do ano, o técnico Rogério Ceni não esconde que já está pensando no principal rival. >

Após o duelo contra o Porto, Ceni detalhou o planejamento para a semana e afirmou que colocará um time diferente contra o Jequié, quarta-feira (29), às 19h, no estádio Waldomiro Borges, pelo Baianão.>

"Preparar um time durante a semana para o jogo do Vitória, acho que é importante. Mesmo porque o gramado do jogo do Jequié, pelo que eu vi pela televisão, não oferece a condição para um jogo de passe curto. Vamos armar um time com as características que o campo pede. E vamos montar um time para enfrentar o Vitória, clássico dentro de nossa casa. Temos que dar a importância necessária para esse jogo", disse o treinador. >

Entre as principais peças do elenco, o zagueiro Kanu será preservado para o clássico. O defensor atuou nos dois primeiros jogos do elenco principal e agora ganhará um descanso. >

"Kanu descansa para esse próximo jogo, não viaja, Marcos Victor talvez seja só cansaço. Tem que se preparar bem, foi câimbra, não teve lesão. Kanu é momento de descansar. David mais adiantado, Vitor Hugo ainda na fisioterapia. O médico pode explicar exatamente o que foi", explicou Ceni.>

Apesar de manter o foco no Ba-Vi, Ceni destacou que desde o ano passado trabalha com o rodízio de atletas no início da temporada para aumentar a minutagem dos jogadores e evitar lesões. >