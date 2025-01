RETOMADA TRICOLOR

Na estreia do elenco principal, Bahia vence a primeira no Baianão e entra na zona de classificação

Esquadrão bateu o Porto por 2x0, na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 17:57

Bahia comemora triunfo sobre o Porto pelo Campeonato Baiano Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

No primeiro encontro da história entre Bahia e Porto, o tricolor levou a melhor e venceu o time do interior por 2x0, na tarde deste domingo (23), na Fonte Nova, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. >

Na estreia com o elenco principal no estadual, o Esquadrão criou um grande volume no ataque, mas apresentou dificuldade para converter as chances. Ainda assim, o centroavante Everaldo mostrou estrela e, de cabeça, anotou o primeiro gol tricolor, no primeiro tempo. Na segunda etapa, o volante Erick aumentou a conta. >

O time azul vermelho conquistou o seu primeiro triunfo no Baianão e subiu na tabela de classificação e entrou na zona de classificação. O Bahia é agora o 3º colocado, com cinco pontos. O time está empatado com Porto, Jacuipense e Jequié. >

O próximo compromisso do Bahia no Campeonato Baiano será na quarta-feira (29), às 19h15, contra o Jequié, fora de casa. O Porto visitará a Juazeirense, na quinta-feira (30), em Juazeiro. >

O JOGO >

Rogério Ceni cumpriu o planejamento de rodar o elenco e, em relação ao time que estreou com goleada sobre o Sampaio Corrêa, na Copa do Nordeste, apenas o zagueiro Kanu foi mantido. Nomes como Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro foram escalados entre os titulares, e o ataque foi formado por Erick Pulga e Everaldo. >

Apoiado pela torcida, o Esquadrão começou a partida pressionando o Porto no ataque, mas encontrou um adversário bem fechado na defesa. Em jogada individual, Pulga fez fila e tocou para Cauly. O meia limpou a marcação e chutou forte, mas o goleiro Patyego evitou o primeiro gol tricolor. >

Pressionado, o Porto tentava sair em contra-ataque para surpreender o Esquadrão. No vacilo tricolor, Rezende tirou errado e a bola ficou com Gabriel Saulo, que cruzou para Luan. Livre na pequena área, o camisa 10 furou e perdeu uma chance incrível. >

Com mais posse de bola, o Bahia ocupava o campo de ataque, mas tinha dificuldade para articular as jogadas na entrada da área e criar chances claras. A situação só ficou mais tranquila na reta final da primeira etapa. Aos 39 minutos, Everton Ribeiro achou Gilberto do lado direito. O lateral cruzou na medida e Everaldo, de cabeça, abriu o placar. >

Os dois times voltaram para o segundo tempo sem alterações e o panorama da partida seguiu bem parecido, com o Bahia lançado ao ataque. Nos primeiros minutos, o tricolor mostrou mais velocidade e intensidade na frente. >

O tricolor ficou bem perto do segundo gol. Erick Pulga, Everton Ribeiro e Acevedo pararam no goleiro Patyego. Já Everaldo subiu mais do que o marcador após o escanteio, mas a cabeçada passou tirando tinta do travessão.>

A resposta do Porto também veio em lance de perigo. Acevedo e Marcos Victor não se entenderam e a bola sobrou limpa para Luan soltar a bomba. Gilberto, de carrinho, evitou o empate. >

ELE GOSTA DE FAZER GOL, MEUZAMIGOS!



ERICK É NOME DA EMOÇÃO! APÓS MAIS UMA JOGADAÇA DO MEU GARÇOM LITTLE SMOKE.#BBMP #BrocaiPorNós pic.twitter.com/QFsfmrysEr — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 26, 2025

Sem conseguir aproveitar as chances, Rogério Ceni fez as primeiras mudanças. Ademir, Biel e Caio Alexandre foram para o jogo nos lugares de Cauly, Pulga e Acevedo, respectivamente. O tricolor continuou empilhando chances perdidas. Everton Ribeiro deu lindo passe para Jean Lucas na saída do goleiro, mas o volante isolou. >

Mais uma vez, a pressão do Bahia só voltou a fazer efeito na reta final. Aos 40 minutos, Ademir fez jogada individual, passou pelo marcador e cruzou para o volante Erick, de cabeça, ampliar o placar e decretar o triunfo tricolor por 2x0, na Fonte Nova. >

FICHA TÉCNICA>

Bahia 2x0 Porto - Campeonato Baiano (4ª rodada)>

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Marcos Victor (Kauã Davi), Kanu e Rezende; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Erick) e Cauly (Ademir); Erick Pulga (Biel) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. >

Porto: Patyego, Gabriel Saulo (Léo), Everton, Rafael e Peu; Pedro Lima, Bruno Sabino (Bruno Ferreira) e Luan Rodrigues; Caio (Vini Argolo), Adriano Napão (João Henrique) e Diki (Lucas). Técnico: Sandro Duarte.>

Local: Fonte Nova>

Gols: Everaldo, aos 39 minutos do 1º tempo, Erick, aos 40 do 2º tempo >

Cartão amarelo: Everton Ribeiro (Bahia); Gabriel Saulo, Luan, Adriano Napão, Pedro Lima (Porto)>

Público: 18.145 (público pagante)>

Renda: R$ 564.235,00>