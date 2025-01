NA FONTE NOVA

Veja os gols do triunfo do Bahia sobre o Porto pelo Campeonato Baiano

Esquadrão criou bom volume no ataque e venceu o time do interior

O Bahia venceu a primeira no Campeonato Baiano. Depois de disputar os primeiros três jogos do estadual com um time alternativo, neste domingo (26), o Esquadrão colocou o seu elenco principal em campo e bateu o time do interior por 2x0. >