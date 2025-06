MUNDIAL DE CLUBES

Palmeiras x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes, a partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de junho de 2025 às 15:00

Estêvão Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Porto se enfrentam neste domingo (15/06), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), pela 1ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. O grupo ainda conta com Al Ahly e Inter Miami. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Palmeiras x Porto ao vivo

A partida entre Palmeiras e Porto terá transmissão ao vivo pela TV Globo (aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). O duelo também estará disponível no Amazon Prime Video. >

Palmeiras

O técnico Abel Ferreira terá força máxima para a estreia no Mundial. Sem desfalques confirmados, o treinador poderá escalar os principais nomes do elenco. A única dúvida é o atacante Paulinho, que ainda busca a melhor forma física, mas deve entrar durante o jogo. >

Porto

O Porto terá um desfalque importante: o goleiro Diogo Costa sofreu lesão na coxa direita durante treinamento e está fora da estreia. Com isso, Cláudio Ramos assume a meta da equipe portuguesa, comandada por Martín Anselmi. >

Prováveis escalações de Palmeiras x Porto

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Facu Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson; Estêvão Anderson (Maurício), Facundo Torres, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira>

Porto: Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro, Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio (Fábio Vieira), Varela, Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora, Samuel Aghehowa. Técnico: Martín Anselmi

>

Ficha do Jogo

Jogo: Palmeiras x Porto >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo A>

Data: Domingo, 15 de junho de 2025>

Horário: 19h (de Brasília)>

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey – EUA>