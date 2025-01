ANÁLISE

Ceni valoriza triunfo do Bahia sobre o Porto, mas avisa: 'Vai sofrer um pouco até se encontrar'

Treinador falou sobre evolução da equipe e rodízio de atletas

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 19:46

Rogério Ceni analisa o triunfo do Bahia sobre o Porto Crédito: Catarina Brandão/ E.C Bahia

Na estreia com o time principal no Campeonato Baiano, o Bahia venceu o Porto por 2x0, e melhorou a sua posição na tabela de classificação. Mas, apesar do bom volume ofensivo e chances criadas no ataque, o Esquadrão poderia ter se saído melhor. Após a partida na Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni reconheceu que o time pecou nas finalizações, mas afirmou que a equipe está evoluindo a cada partida. >

“Achei [o Porto] um time bem competitivo, forte, dificultou bastante. O gramado um pouco seco, poderia ter sido molhado um pouco mais para dar velocidade na bola, ficou mais difícil de dar velocidade. Mas também erramos algumas coisas, alguns ajustes na construção nós fomos ajeitando com o passar do tempo, o Marcos Victor foi melhorando, Rezende melhorou a construção no segundo tempo. Ainda tem coisas para acertar, hoje estava mais calor do que no meio de semana. Mas vencemos, alguns pontos positivos e sabemos que é começo de temporada e temos que evoluir o mais rápido possível pois o tempo é curto”, iniciou o treinador, antes de completar: >

“Se for traçar o que foi o jogo, tivemos boas chances, cedemos chances aos adversário, mas vamos passo a passo tentar melhorar. O importante é que jogaram 20 jogadores diferentes, tiveram minutagens parecidas, vão ganhando corpo, parte física. Não é fácil recomeçar. >

O treinador também foi questionado sobre as diferentes formas de jogar que o Bahia apresentou nos dois primeiros jogos do ano. Na goleada sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, o tricolor teve mais velocidade e transição entre o ataque e a defesa. Já diante do Porto, cadenciou a partida. >

Ceni voltou a falar sobre o gramado, mas reconheceu que o time errou muitos passes e ainda está evoluindo. O próximo compromisso da equipe no Baianão será na quarta-feira (29), contra o Jequié, no estádio Waldomiro Borges. >