COPA DO NORDESTE

Bahia x Juazeirense: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no estádio Adauto Moraes

Um confronto baiano vai agitar a Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (5), Bahia e Juazeirense se enfrentam pela segunda rodada da competição regional. A partida será no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O tricolor busca o segundo triunfo na competição após estrear com goleada de 4x0 sobre o Sampaio Corrêa. Rogério Ceni, no entanto, vai rodar o elenco e escalará um time mesclado entre reservas e atletas da base. >

Do outro lado, o Cancão busca recuperação no Nordestão. O time perdeu para o América-RN, por 2x1, na estreia. O técnico Carlos Rabelo quer manter o bom momento já que estreou no comando da equipe com vitória sobre o Jacobina, no fim de semana, pelo Campeonato Baiano. Confira informações sobre a partida: >