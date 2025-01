REFORÇO

Danilo aparece no BID e pode estrear pelo Flamengo na Supercopa do Brasil

Jogador está à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo contra o Botafogo



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 14:23

Danilo durante apresentação como jogador do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo já pode fazer sua estreia pelo Flamengo. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta sexta-feira (31), um dia depois de ser apresentado pelo clube. Agora, ele está à disposição do técnico Filipe Luís para jogar a decisão da Supercopa do Brasil, no domingo (2), contra o Botafogo.>

O atleta rescindiu seu contrato com a Juventus e assinou com o rubro-negro carioca até o fim de 2026. Segundo reforço do clube para 2025, Danilo vai usar a camisa 13. Lateral direito de origem, ele chega para a função de zagueiro.>

Após a vitória sobre o Sampaio Corrêa na quinta-feira (30), por 2x0, o treinador Filipe Luís deixou clara a intenção de utilizar o jogador diante do Botafogo, mas não quis antecipar a sua escalação como titular na partida, que vai ser realizada em Belém.>

"O Danilo vai estar disponível para o jogo. Treinou bem todo esse período e está bem fisicamente, vinha jogando. É um atleta importantíssimo, de alto nível e fez um esforço muito grande para vir", afirmou Filipe Luís. Ao ser questionado se ele seria titular diante do Botafogo, no entanto, ele foi evasivo. "Vamos ver. Mas isso vocês (jornalistas) só vão saber no domingo", afirmou.>

Aos 33 anos, Danilo garantiu, na coletiva, a vontade de estar com o grupo na decisão da Supercopa diante do rival carioca. "Neste momento acho que a experiência e a empolgação ajudam bastante e não vejo a hora de estrear", afirmou.>