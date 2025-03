PREMIAÇÃO

Confira quanto o Vitória pode ganhar caso avance de fase na Copa do Brasil

Rubro-negro joga pela competição nacional nesta quarta-feira (12), a partir das 19h, diante do Náutico

Aparecidense (GO), Atlético (MG), Brusque, Fluminense, Maringá e Vasco já estão garantidos na terceira fase. Esses times se juntarão a Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB (vindo da Copa do Nordeste), Cruzeiro (vindo do Brasileiro), Flamengo, Fortaleza, Internacional (vindo da Libertadores), São Paulo, Palmeiras, Santos (campeão da Série B) e Paysandu (vindo da Copa Verde), todos assegurados previamente.

