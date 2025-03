QUASE CAIU

Ex-Vitória relembra pênalti que rebaixaria time em 2017: 'Vamos matar esse Uillian no vestiário'

Rubro-negro foi salvo do rebaixamento por gol de Túlio de Melo, pela Chapecoense

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de março de 2025 às 19:51

Neilton falou sobre pênalti cometido por Uillian Correa em 2017 Crédito: Reprodução/Youtube

Após falar sobre o soco desferido por Yago Felipe durante o Ba-Vi da Paz em 2018, o ex-jogador do Vitória Neilton relembrou outro momento marcante com a camisa do Leão. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, o volante Uillian Correia cometeu um pênalti no último lance da partida ao colocar a mão na bola dentro da área. >

Na ocasião, o Vitória brigava contra o rebaixamento com o Coritiba. O gol marcado por Diego, do Flamengo, colocaria o Leão dentro da zona de rebaixamento. No entanto, Túlio de Melo marcou no mesmo instante pela Chapecoense e salvou o clube baiano da degola. Segundo Neilton, Uillian Correia teve uma conversa com o árbitro antes da cobrança de falta que terminou no tento anotado pelo Flamengo.>

"2017 foi um ano fod#. A gente foi para o último jogo brigando nós [Vitória] e o Coritiba para não cair. O jogo tava 1x0 para nós contra o Flamengo, teve o último lance, uma falta perto da área e o Uillian Correia falou para o juiz: 'você não vai dar pênalti aqui, último lance do jogo', mas o árbitro disse: 'se levantar o braço eu vou dar'", relembrou.>