JOGO ÚNICO

Saiba onde assistir ao jogo do Vitória pela Copa do Brasil

Rubro-negro entra em campo nesta quarta-feira (12), no Barradão

Após confirmar a classificação para as finais do Campeonato Baiano, o Vitória volta a campo pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (12), o Leão recebe o Náutico no Barradão, pela segunda fase da competição nacional. O técnico Thiago Carpini deve escalar a equipe considerada titular para enfrentar o adversário. Confira informações sobre a partida.>