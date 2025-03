REFORÇO NO LEÃO

Atacante Fabri se recupera de lesão e volta aos treinos do Vitória

Apesar do retorno do atacante, Carpini ainda não deve contar com Matheuzinho

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de março de 2025 às 19:26

Atacante Fabri voltou aos treinos do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (10) de olho no jogo contra o Náutico, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (12). O técnico Thiago Carpini contou com a volta do atacante Fabrício Santos, que se recuperou de lesão no joelho. O jogador é o artilheiro do Campeonato Baiano, com quatro gols marcados. Fabri está empatado na liderança com Felipe Cardoso, atacante que está negociando com o rubro-negro baiano.>

Apesar da volta de Fabri, Carpini ainda não deve poder contar com outros três jogadores para o confronto contra os pernambucanos. Matheuzinho permanece em tratamento e com atividade controlada na academia de musculação, Val Soares fez tratamento e deu voltas em torno dos campos e Claudinho foi para o campo, onde realizou atividade com a supervisão de um dos fisioterapeutas do clube.>