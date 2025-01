REFORÇO

Ganhando minutos, Val Soares enaltece elenco do Vitória em goleada: 'Grupo forte'

Volante fez sua terceira partida pelo Leão na goleada por 4 x 0 sobre o Jacobina

“Muito feliz com esse novo desafio na minha carreira e nesse clube gigante do futebol brasileiro. Venho ganhando mais minutagem ao longo dos jogos e isso faz com que eu vá adquirindo ritmo de jogo e entrosamento com meus novos companheiros”, analisou o jogador.>

Com passagens por clubes como Internacional/RS, Coritiba, Paysandu, além de uma experiência internacional em Portugal, quando atuou pelo Marítimo, em 2023, Val Soares elogiou o elenco do Leão.>

“Teremos uma temporada desafiadora pela frente com cinco competições. Nosso elenco é extremamente qualificado e estamos mostrando isso ao longo dos jogos. Claro que é início de temporada e ainda vamos evoluir bastante, mas estamos no caminho certo”, destacou.>

Além do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o Vitória jogará a Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A do Brasileirão. O próximo desafio do Leão na temporada será o clássico contra o Bahia, no sábado (01), às 16 horas, na Arena Fonte Nova.>