HISTÓRICO DO CLÁSSICO

Bahia ou Vitória? Confira quem dominou mais décadas desde o primeiro Ba-Vi

Desde 2020, o empate predomina nos confrontos entre as equipes baianas

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 06:00

Ba-Vi: Saiba quem dominou mais décadas na história do clássico Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A rivalidade entre Bahia e Vitória extrapola o campo e inflama todo o estado. Ela também transpassa pela história e sempre volta o rendimento de cada equipe nos debates entre torcedores, principalmente quando se consideram momentos históricos de cada camisa. Desde o primeiro clássico Ba-Vi, realizado em 1932 no antigo Campo da Graça, até o de número 500, marcado para este sábado (1º), 10 décadas contaram com o confronto. >

Com fundação datada em 1ª de janeiro de 1931, o Bahia nasceu sob o slogan “Nascido para vencer” e mostrou isso logo no início da rivalidade, vencendo cinco dos primeiros sete clássicos disputados contra o Vitória na década de 30. Até 1939, foram 18 partidas entre as duas equipes, com 12 triunfos para o Esquadrão de Aço, um empate e cinco resultados positivos para o Leão.>

O domínio seguiu por mais 50 anos, com o Bahia somando mais triunfos que o rival rubro-negro até a década de 80. Na ocasião, justamente quando a equipe se sagrou bicampeã brasileira, o tricolor conseguiu o feito de superar o rival 32 vezes, maior quantidade de triunfos na história do clássico dentro de uma mesma década. No mesmo período, o Vitória conseguiu ganhar apenas 11 jogos.>

A superioridade já havia sido mostrada nos anos em que o clube conseguiu ser campeão nacional pela primeira vez. Na década de 50, o Bahia engatou 31 triunfos diante dos rubro-negros. Apesar de ter mais partidas ganhas nos anos 1960, o número de empates foi o mesmo. Em 44 confrontos, 11 vitórias do Leão, 16 empates e 16 jogos vencidos pelo Bahia.>

Virada de chave

Se o rival conseguiu engatar seis décadas de dominância, o cenário começou a mudar a partir dos anos 90. Em uma época de crescimento do Vitória, o clube rubro-negro engatou boas temporadas durante essa década e teve sua melhor campanha no Brasileirão em 1993. A temporada foi histórica para o clube, já que chegou à final da competição. Durante os 10 anos, foram 78 clássicos disputados e 29 vitórias do Leão, contra 26 do Bahia e 23 empates.>

Com a chegada dos anos 2000, o número de Ba-Vis diminuiu. Apesar disso, o Vitória continuou dominando. A equipe rubro-negra conseguiu 16 títulos no últimos 25 anos e venceu 38 partidas contra o Bahia no período, empatando outras 36 e perdendo em 32 oportunidades. O rendimento em clássicos deixou o Leão na dominância nessas últimas três décadas.>

Com apenas 13 jogos disputados a partir de 2020, o Ba-Vi chega ao seu número 500 com a atual década ainda em andamento. A vantagem é do Esquadrão, com quatro jogos ganhos, contra três do rubro-negro. No entanto, o retrospecto atual está sendo dominado pelo equilíbrio, com seis empates no período. O desempenho parecido pode ser visto pelo ano de 2024, em que cada clube ganhou dois jogos e empataram em outros dois confrontos.>

Confira quem ganhou mais Ba-Vis em cada década:

1932 - 1939

Jogos: 18

Bahia: 12

Empate: 1

Vitória: 5 >

1940 - 1949

Jogos: 43

Bahia: 19

Empate: 9

Vitória: 15 >

1950 - 1959

Jogos: 68

Bahia: 31

Empate: 12

Vitória: 25 >

1960 - 1969

Jogos: 44

Bahia: 16

Empate: 16

Vitória: 12 >

1970 - 1979

Jogos: 72

Bahia: 26

Empate: 29

Vitória: 17 >

1980 - 1989

Jogos: 70

Bahia: 32

Empate: 27

Vitória: 11 >

1990 - 1999

Jogos: 78

Bahia: 26

Empate: 23

Vitória: 29 >

2000 - 2009

Jogos: 48

Bahia: 14

Empate: 15

Vitória: 19 >

2010 - 2019

Jogos: 45

Bahia: 14

Empate: 15

Vitória: 16 >