FORÇA QUE VEM DA TORCIDA

Sob gritos de 'João Pedro', Matheuzinho agradece apoio depois de ataques contra filho

João Pedro, de apenas dois anos, foi alvo de ofensas nas redes sociais durante esta quarta-feira (29)

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 00:00

Matheuzinho agradeceu o apoio da torcida do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Demorou dois meses, mas o meia Matheuzinho está de volta aos gramados. No retorno do jogador rubro-negro, de cara anotou um gol para fechar a goleada por 4x0 diante do Jacobina, pelo Campeonato Baiano. Na saída do gramado, o meia comentou sobre a emoção de estrear na temporada balançando as redes e agradeceu a torcida do Vitória pelo apoio ao seu filho João Pedro no dia em que a criança foi alvo de ofensas nas redes sociais.>

"Eu estou muito feliz. A emoção é grande por voltar fazendo gol, ajudando minha equipe. Agradecer a toda a nação rubro-negra que me ajudou hoje a voltar bem e a gritar o nome do meu filho. Para mim é muito importante, obrigado nação" Matheuzinho Jogador do Vitória

Antes da partida contra o Jacobina, nesta quarta-feira (29), João Pedro, de apenas dois anos, foi alvo de ataques nas redes sociais por torcedores do Bahia e também do Leão. As mensagens com teor ofensivo estavam direcionadas à aparência da criança. Horas após o início dos ataques, o Vitória se manifestou através das redes sociais para informar que a família já estava ciente das postagens e medidas seriam tomadas. >

"O futebol e a resenha são parte da nossa cultura, mas é fundamental que sempre mantenhamos o respeito, especialmente quando se trata de crianças. Agradecemos a todos que entraram em contato e se preocuparam", escreveu o Leão.>

Minutos depois, o próprio Matheuzinho se pronunciou e mostrou revolta com os comentários realizados contra sua família. "Estou ciente do que está acontecendo. Muitos torcedores, até do Vitória (maioria do Bahia) vem falando coisas horríveis sobre meu filho, sobre minha esposa! Muitos se escondem atrás de fakes e outros não tem nem vergonha. Quando se trata de uma criança o negócio esquenta, medidas vão ser tomadas", disse o atleta.>

Durante a noite desta quarta-feira (29), os representantes da família publicaram uma nota oficial no perfil criado para o pequeno João Pedro informando que as ofensas e montagens feitas para ofender a criança estão sendo coletadas, a fim de todas as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e os infratores sejam responsabilizados.>

Os pais da criança pedem para que as imagens depreciativas não sejam compartilhadas. A nota ainda esclarece que a conduta repudiada configura violação da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).>