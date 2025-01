QUE VENHA O BA-VI

Com gol de Matheuzinho, Vitória goleia Jacobina por 4x0 dentro do Barradão

Bruno Xavier, Fabri, Claudinho e Matheuzinho anotaram os tentos da equipe vermelha e preta

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 23:32

Bruno Xavier abriu o placar para o Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em dia de inauguração da nova iluminação do Barradão, os jogadores do Vitória enxergaram com mais claridade os caminhos do campo para chegar aos gols e deixar a torcida rubro-negra em êxtase. Em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o Leão goleou o Jacobina por 4x0 e se manteve na liderança por mais uma rodada. Bruno Xavier, Fabri, Claudinho e Matheuzinho anotaram os tentos da equipe vermelha e preta.>

O técnico Thiago Carpini entrou com uma escalação alternativa visando o clássico Ba-Vi no final de semana. Dos titulares já estabelecidos, apenas Lucas Arcanjo continuou na equipe. Apesar de Gabriel ser opção, o treinador já disse não pretender revezar os goleiros. Estreante da noite, o volante Gabriel Baralhas fez seu primeiro jogo com a camisa do Leão, enquanto o já conhecido Matheuzinho entrou no segundo tempo após dois meses sem entrar em campo.>

Com o resultado, o Vitória somou mais três pontos e chegou aos 11 na competição, atualmente ocupando a primeira posição na tabela de classificação. Apesar da invencibilidade mantida, o elenco rubro-negro vai contar com apenas dois dias de descanso antes de enfrentar o Bahia neste sábado (1º). A partida ocorre na Arena Fonte Nova, a partir das 16h. >

O JOGO

Apesar do time alternativo, o Vitória continuou a mostrar comportamentos do modelo implementado pelo técnico Thiago Carpini. O Leão manteve a posse da bola e rodou o jogo com uma postura agressiva em cima do Jacobina, que pouco pode fazer nos minutos iniciais diante do domínio do Leão. Junto a isso, o time mostrou uma verticalidade inquietante, já que bastavam poucos toques para chegar perto do gol adversário.>

Essa postura agressiva da equipe rubro-negra foi coroada logo no início da partida. Em cobrança de falta para os visitantes aos 13 minutos, a defesa do Vitória afastou e Fabri conseguiu se antecipar e tirar a marcação na velocidade. O camisa 23 percorreu o campo todo e ajeitou para o pé direito antes de finalizar. No rebote, Bruno Xavier estava bem posicionado e só teve o trabalho de completar para o fundo das redes. >

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL



Vitória 1x0 Jacobina



⚽️: Bruno Xavier

⚡: Fabri pic.twitter.com/WjoVk4gnjE — Ecv Gols (@Ecv_Gols) January 30, 2025

Após o gol, o Vitória mostrou ainda mais paciência para construir o jogo, com muitos passes invertendo o corredor e construindo jogadas desde a linha defensiva. Com a bola, o companheiro dos dois zagueiros variou. Por vezes era Claudinho e em outras era um dos dois volantes. Apesar da pressão exercida no Jacobina, a marcação foi a chave para o domínio. O Leão não deixou o adversário respirar quando tinha a bola.>

O Jegue da Chapada pouco fez com bola no pé e dependeu apenas de bolas paradas para conseguir levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo. Dominado pelos donos da casa, restou ao time apenas se defender e tentar sair em contra-ataques, todos sem sucesso, já que rapidamente a bola era recuperada. A impressão deixada pelo Vitória era de que queria mais. Os erros no último terço, no entanto, impediram que o time ampliasse o placar ainda no primeiro tempo.>

A volta do intervalo conteve os ânimos da equipe mandante. O jogo perdeu velocidade e ficou mais contido, na mesma medida em que o Jacobina passou a controlar mais a posse da bola. Os primeiros minutos tiveram uma crescente na equipe visitante, que conseguiu criar mais.>

Apesar de mais acuado, o Leão esperou o momento certo para rugir. O Jacobina foi diminuindo o ritmo e o Vitória aproveitou para crescer novamente no jogo. Aos 14 minutos da segunda etapa, Bruno Xavier recebeu em profundidade pela esquerda e cruzou para a área. O goleiro Nilton tentou afastar a bola, mas não conseguiu e ela sobrou para Fabri. O atacante dominou com a coxa e só completou para ampliar o placar.>

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL



Vitória 2x0 Jacobina



⚽️: Fabri pic.twitter.com/QDwkO4PWAY — Ecv Gols (@Ecv_Gols) January 30, 2025

Momento mais esperado da noite, o meia Matheuzinho foi chamado por Carpini para fazer seus primeiros minutos na temporada. O jogador entrou com Osvaldo. Os dois, em conjunto com o restante dos jogadores, pouco fizeram nos minutos finais do confronto. >

No apagar das luzes, o Vitória decretou a permanência na liderança com a movimentação certeira de Claudinho. O lateral direito seguiu pelo meio, tocou para Carlos Eduardo e partiu para receber dentro da área e fazer o terceiro gol. Com a vitória encaminhada, o Leão só controlou o resultado até o apito final. >

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL



Vitória 3x0 Jacobina



⚽️: Claudinho

🅰️: Carlos Eduardo pic.twitter.com/6vUAiLbYDM — Ecv Gols (@Ecv_Gols) January 30, 2025

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL



Vitória 4x0 Jacobina



⚽️: Matheusinho

🅰️: Claudinho pic.twitter.com/a5p4A57W7C — Ecv Gols (@Ecv_Gols) January 30, 2025

FICHA TÉCNICA

Vitória 4 x 0 Jacobina - Campeonato Baiano (5ª rodada)>

Vitória: Lucas Arcanjo, Claudinho, Kauan (Edenílson), Zé Marcos e Hugo; Dionísio, Gabriel Baralhas (Val Soares) e Pablo (Matheuzinho); Carlos Eduardo, Bruno Xavier (Emerson) e Fabri (Osvaldo). Técnico: Thiago Carpini.

>

Jacobina: Nilton; Anderson Bandeira, Hugo (Roni Santos), Victor Ramon e Zeca; Bruno Henrique (Marquinho), Guilherme Ivo e Aleff (Gabriel Nereia/Wellington); Ruan Costa (Caio Henrique), Bruno Nunes e Vitinho. Técnico: Laécio Aquino.>

Local: Barradão>

Gols: Bruno Xavier, aos 13 minutos do primeiro tempo; Fabri, aos 14, Claudinho, aos 43, Matheuzinho, aos 47 minutos do segundo tempo>

Cartão amarelo: Carlos Eduardo (Vitória); Victor Ramon, Zeca, Bruno Henrique (Jacobina)>