DESPEDIDA

Goleiro deixa Vitória e é anunciado por clube do Nordeste

Muriel foi anunciado oficialmente como novo reforço do Náutico

?TEM GOLEIRO DESEMBARCANDO NOS AFLITOS! Muriel, atleta formado na base do Internacional e com passagens por Fluminense, Bahia, Vitória e pelo futebol europeu, é o novo arqueiro alvirrubro para 2025. Seja MUITO bem-vindo ao Recife e ao Náutico, Muriel! ??? pic.twitter.com/lgftk4e96i

Revelado pelo Internacional, Muriel também tem no currículo outros quatro times brasileiros: Caxias-RS, Portuguesa, Bahia e Fluminense. No exterior, defendeu Belenenses e B SAD, ambos de Portugal, além de AEL Limassol, do Chipre, onde passou as últimas duas temporadas.>