Confira quem são os jogadores de Bahia e Vitória que podem estrear em Ba-Vis

Lista conta com novos reforços e remanescentes de ambas as equipes

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 17:00

Ba-Vi 500 será realizado neste sábado (1º) Crédito: Leticia Martins/EC Bahia; Victor Ferreira/EC Vitória

A emoção do clássico sempre deixa a importância de um jogo maior do que realmente é. Pode ser por qualquer competição, mas todo jogador que passa por Bahia ou Vitória deseja deixar sua marca no clássico Ba-Vi, que chega ao seu jogo 500 neste sábado (1º). A partida, válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, é mais um marco na história do confronto e pode ter até 21 jogadores de cada elenco profissional entrando em campo pela primeira vez em um Ba-Vi.>

No lado rubro-negro da rivalidade, o Vitória conta com 14 jogadores inclusos na contagem, sendo 11 reforços para a atual temporada. São eles: Gabriel, Zé Marcos, Claudinho, Ronald, Gabriel Baralhas, Hugo, Val Soares, Bruno Xavier, Thiaguinho, Wellington Rato e Fabri. Entre os citados, Rato é o mais provável de começar entre os titulares escolhidos por Thiago Carpini para o confronto.>

Com apenas três aparições pelo Leão, o volante Val Soares é uma das opções para reforçar o meio da equipe rubro-negra no segundo tempo do clássico. O jogador disse entender a importância do confronto e não vê a hora de poder vivenciá-lo pela primeira vez.>

"Ansioso para disputar meu primeiro Ba-Vi. Clássico é sempre um jogo diferente. Ele mexe com a cidade e com todos que estão envolvidos com o futebol. Vamos trabalhar forte esses próximos dias para chegarmos bem preparados para esse grande jogo" Val Soares Volante do Vitória

Além dos novos rostos, outros três jogadores também nunca enfrentaram o Bahia com a camisa do Vitória. Apesar de ser opção no banco durante a temporada passada, o lateral direito Rául Cáceres não entrou em campo. Mosquito, por outro lado, chegou na metade da temporada passada e ainda não havia estreado quando houve o Ba-Vi no segundo turno da Série A.>

O caso mais emblemático é o do volante Dionísio, que voltou ao Leão para ser avaliado pela comissão técnica do Vitória. Apesar de ter chegado ao clube em 2022, o jogador não teve oportunidade de enfrentar o rival.>

Os novos rostos tricolores

Entre as sete novas opções para o treinador Rogério Ceni, seis foram contratadas para a atual temporada. São eles: Ramos Mingo, Erick, William José, Erick Pulga, Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Destes, a considerar pela decisão de Ceni em poupar contra o Jequié, a tendência é de que apenas o zagueiro argentino Ramos Mingo apareça entre os titulares. >

Mesmo com a viagem e o pouco tempo de treino antes do clássico, o restante dos reforços devem entrar ao decorrer da partida. Há uma dúvida quanto ao volante Erick, já que Ceni disse em coletiva que pretendia tirá-lo do jogo visando o Ba-VI. A exceção é o atacante William José e o meia uruguaio Michel Araújo, que ainda não vão estrear com a camisa do Esquadrão de Aço. >