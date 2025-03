LEÃO EM CAMPO

Vitória recebe Náutico para seguir na Copa do Brasil e quebrar jejum de 12 anos

Confronto contra os pernambucanos ocorre nesta quarta-feira (12), às 19h

A última vez em que o Vitória superou os pernambucanos aconteceu durante a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. O confronto terminou com o placar de 2x1 para o Leão, com dois gols de Dinei , no Barradão. Desde então, foram nove jogos disputados entre as duas equipes, com cinco empates e quatro derrotas contra o Timbu.>

Considerando o retrospecto geral do confronto, a vantagem também fica com o Náutico. Em todas as competições, foram disputados 41 jogos entre as duas equipes, com 16 vitórias do Timbu, 11 empates e 14 resultados positivos para o Vitória. Com os rubro-negros como mandantes, 23 confrontos foram travados, com o Leão vencendo 10, empatando seis partidas e perdendo outras sete. >