'Não vejo como maior desafio', confessa Willian Oliveira sobre partida contra o Fortaleza

Volante rubro-negro não encara a partida desta quarta-feira (18) como um jogo especial e prega pelo foco em todos os confrontos

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 15:37

Willian Oliveira disse encarar todas as partidas com a mesma seriedade Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória volta a campo pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira (19), quando enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão. Apesar do duelo entre duas equipes da primeira divisão, o volante Willian Oliveira não encara o jogo como uma partida especial. Durante entrevista coletiva, o jogador rubro-negro destacou que todas as oportunidades precisaram ser encaradas com o mesmo peso.>

"Eu não vejo como o maior desafio. O maior desafio é sempre o próximo jogo. Hoje, com certeza, esse se torna o nosso maior desafio, porque no futebol você tem que provar todos os dias. Cada jogo se torna importante. No final de semana, o jogo mais importante da nossa vida era contra o Jequié. Passamos e mudamos a chave. Pode ter certeza que nós estamos pronto para encarar esse jogo da quarta-feira", deu o recado.>

O segundo confronto contra uma equipe de Série A vai ser mais um teste para a equipe de Thiago Carpini em 2025. Entre novas chegadas e saídas de jogadores importantes, o Leão vive uma reformulação no elenco que terminou o Campeonato Brasileiro na 11ª colocação. A sequência de jogos no início de temporada pode pesar no confronto, já que os rubro-negros fizeram mais minutos em relação ao rival da rodada. >

"O time está ganhando forma. Estamos com uns jogos a mais e devagarzinho todo mundo vai recondicionando, entrando na forma física e todo mundo vai ficando pronto. O rodízio do Thiago [Carpini] também tem sido muito importante para todos" Willian Oliveira Volante do Vitória

O Fortaleza vem de duas derrotas seguidas, contra Ceará e Altos-Pi, e precisa vencer para reassumir a liderança do grupo A no Nordestão, enquanto o Leão continua invicto na temporada. Perguntado sobre a fase do Leão do Pici, Willian rechaçou a possibilidade do Rubro-negro chegar com mais chances ao confronto pelos resultados negativos dos cearenses e valorizou as qualidades da equipe rival.>