NOVIDADE RUBRO-NEGRA

Novo reforço do Vitória, volante Pepê tem nome publicado no BID

Jogador estava no Grêmio e chega ao Leão em definitivo

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 18:55

Volante Pepê deixou o Grêmio e acertou a transferência para o Vitória Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

No apagar das luzes da primeira janela de transferências do futebol brasileiro, o Vitória fez mais uma contratação para o restante da temporada. O Leão acertou a chegada do volante Pepê, de 27 anos, que pertencia ao Grêmio. >

O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta sexta-feira (28), e chega ao clube baiano em definitivo. Ele assinou contrato válido por três temporadas. No acordo, o Leão desembolsou 200 mil dólares (cerca de R$ 1,2 milhão). >

Pepê teve o nome publicado no BID da CBF Crédito: Reprodução

Pepê foi revelado pelo Flamengo e passou por Portimonense, de Portugal, e Cuiabá, antes de chegar ao Grêmio, em 2023. Pelo clube gaúcho, ele disputou 84 partidas, marcou três gols e deu três assistências. >

Na atual temporada, Pepê atuou em quatro jogos do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Ele, no entanto, perdeu espaço com o técnico Gustavo Quinteros e viu com bons olhos a transferência para o Vitória. >