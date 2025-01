PERTO DO NORDESTÃO

Com Copa do Nordeste no currículo, Rato almeja título com camisa do Vitória: 'Quero retribuir'

Confronto desta quarta-feira (22), válido pela estreia da Copa do Nordeste, inicia a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 20:10

Wellington Rato pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Copa do Nordeste está batendo na porta e a expectativa de entrar em campo e somar os três pontos para o Vitória toma conta do atacante Wellington Rato, principal contratação do Vitória na temporada. Rato, que já ganhou um Nordestão pelo Sampaio Corrêa em 2018, afirmou durante entrevista coletiva que veio à Salvador para contribuir na conquista de mais um título regional. O Leão estreia na competição nesta quarta-feira (22), quando enfrenta o CRB às 21h30.

"Sempre bom ser campeão, ainda mais da Copa do Nordeste, que tem peso muito grande. Espero dar esse suporte para os companheiros para que a gente venha buscar essa conquista, importante para o clube, jogadores, diretoria. Ser campeão você marca o nome na história do clube. Eu vim para o Vitória para fazer isso. Quero poder retribuir", iniciou o jogador.

Wellington Rato estreou com a camisa do Vitória no último domingo (19), diante do Jacuipense. O jogador atuou como um meia central, função comumente ocupada por Matheuzinho. No entanto, a ponta direita é a posição onde o jogador mais atuou na carreira. Sobre preferência, Rato disse que a faixa de atuação vai depender das escolhas do técnico Thiago Carpini, com quem dividiu o vestiário - ainda como jogador - na Caldense.

"É um cara que conheço desde 2017, da época da Caldense. Depois tivemos contato mais forte quando ele virou treinador, a gente sempre se falava. Ele sabe lidar muito bem com o grupo, cobra bastante. É um cara que quer o bem para o grupo. É um cara que vem crescendo cada vez mais. Por isso há interesse de grandes equipes. E a gente está feliz por ele ter permanecido", disse o jogador.

Em 2024, Wellington Rato disputou 41 jogos pelo São Paulo, sendo 21 como titular. Ele somou nove assistências e um gol, anotado diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Já o momento maior de destaque do meia-atacante no clube paulista foi em 2023, quando participou de 64 partidas (46 como titular), marcou cinco gols e deu nove assistências. Naquela temporada, foi peça importante na conquista da Copa do Brasil.

No ano anterior, Rato atuou pelo Atlético-GO, quando esteve em 70 confrontos (62 como titular), balançou as redes rivais 15 vezes e deu sete assistências. O atleta ainda acumula passagens por V-Varen Nagasaki (do Japão), Ferroviário, Joinville, Sampaio Corrêa, Caldense, Red Bull Brasil, Audax Rio e Osasco Audax.