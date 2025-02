REDENÇÃO?

Gustavo Mosquito se reinventa no Vitória e vira jogador com mais participações em gols em 2025

Atacante do Leão superou Janderson após o confronto contra o Fortaleza

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 15:46

Gustavo Mosquito é o líder em participações diretas em gols pelo Vitória em 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A história de Gustavo Mosquito com a camisa do Vitória pode estar tomando um novo rumo. Após superar o Fortaleza por 2x1, em jogo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o Leão manteve a liderança do grupo A no torneio regional. Além disso, o camisa sete da equipe rubro-negra se tornou o líder em participações diretas em gols pelo Vitória em 2025.>

Com o gol e a assistência diante do Leão do Pici, Mosquito chegou aos três tentos anotados e ao terceiro passe para gol no ano. AS seis participações diretas em gols o coloca na liderança da estatística entre os jogadores do elenco. Antes do último confronto, o centrovante Janderson ocupava o posto, com quatro gols e uma assistência. >

A conquista do jogador tem relação direta com o momento vivido pelo atacante na atual temporada. Já são três partidas em sequência somando participações em gols. Agora, com apenas 11 jogos disputados no ano, Gustavo Mosquito igualou o rendimento da temporada passada, somando Corinthians e Vitória. A boa fase foi celebrada pelo técnico Thiago Carpini em entrevista coletiva.>

“Muito bom. É o que se espera dele, que assuma mais o protagonismo porque tem capacidade. Um início de temporada promissor. Já nos ajudou bastante ano passado, mas era um momento turbulento com a saída do Corinthians. Esse ano teve pré-temporada, a gente espera que seja um ano diferente, e já está sendo. Estou feliz com o que ele tem entregado até então”, disse o treinador.>

Virada de chave

A chegada de Gustavo Mosquito à Toca do Leão ocorreu após o jogador conseguir a rescisão indireta do contrato com o Corinthians na Justiça por falta de recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e dos direitos de imagem atrasados. Regularizado pelo Rubro-negro, o jogador ajudou na campanha do Campeonato Brasileiro com um gol e duas assistências.>

Apesar de ter começado X de X jogos como titular, Mosquito nunca foi unanimidade com o torcedor do Vitória, principalmente pela baixa participação em gols. Com o início da atual temporada, o atacante foi criticado nas redes sociais após desperdiçar uma chance de gol criada por Wellington Rato contra o CRB, também pela Copa do Nordeste. O jogo terminou empatado por 2x2.>