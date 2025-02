COPA DO BRASIL

Após sair do Vitória, Lucas Esteves é criticado por torcedores do Grêmio em estreia

O clube gaúcho enfrentou o São Raimundo e empatou por 1x1 no tempo normal, mas avançou à próxima fase após passar nos pênaltis

Após saída conturbada do Vitória , o lateral esquerdo Lucas Esteves estreou pelo Grêmio nesta quarta-feira (19) e foi criticado pelos torcedores da equipe gaúcha na classificação do Imortal na Copa do Brasil. O novo time de Esteves enfrentou o São Raimundo e empatou por 1x1 no tempo normal, mas avançou à próxima fase após superar o adversário nos pênaltis.>

Considerado um jogador de velocidade, foi destaque do Vitória na última temporada e soma na carreira dois títulos de Copa Libertadores da América e um da Copa do Brasil, entre outros. Paulista, Lucas Esteves começou sua carreira na base do Palmeiras, em 2014, onde ganhou destaque no time Sub-17, conquistando o título da Copa do Brasil em 2017, bem como do Sub-20, sendo bicampeão do Paulista, em 2018 e 2019, campeão Brasileiro (2018), da Copa Ipiranga (2018) e da Copa do Brasil (2019). >