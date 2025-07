DESTAQUE

'Fenomenalmente talentosa': quem é a nadadora de apenas 12 anos que chocou no Mundial

Ela conseguiu se qualificar e garantir vaga mesmo estando abaixo da idade mínima do torneio

Com apenas 12 anos, a nadadora chinesa Yu Zidi chamou atenção no Campeonato Mundial de Natação em Singapura ao terminar em quarto lugar na final dos 200 metros medley feminino. Mesmo fora do pódio, sua performance rendeu elogios das principais adversárias e projeções otimistas para o futuro da jovem atleta. >

Em sua primeira final em um mundial, Yu marcou o tempo de 2 minutos, 9 segundos e 21 centésimos, ficando a apenas seis centésimos do bronze, que ficou com a canadense Mary-Sophie Harvey. A medalha de ouro foi conquistada por Summer McIntosh, do Canadá, enquanto a prata ficou com a americana Alex Walsh.>