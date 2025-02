INVENCIBILIDADE MANTIDA

Vitória sai atrás contra o Fortaleza, vira com golaços e mantém a liderança no Nordestão

Lucero abriu o placar para os donos da casa, enquanto Gustavo Mosquito e Gabriel Baralhas viraram

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 23:29

Gustavo Mosquito fez o primeiro gol do Vitória contra o Fortaleza Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

17 jogos de invencibilidade. Em seu segundo teste em 2025 contra uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória mostrou mais uma vez que manteve o nível da temporada passada. Válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o Leão da Barra foi à Arena Castelão e venceu o Fortaleza de virada em uma noite de golaços. Lucero abriu o placar para os donos da casa, enquanto Gustavo Mosquito e Gabriel Baralhas viraram.>

Repetindo a mesma estratégia quando venceu o Leão do Pici dentro do Barradão, o técnico Thiago Carpini repetiu a escalação com três zagueiros e dois alas para o jogo desta noite. Desta vez, no entanto, o novo defensor Lucas Halter substituiu o antigo capitão Wagner Leonardo. Na frente, o comandante rubro-negro montou uma dupla de ataque com Fabri e Lucas Braga.>

Com o resultado de 2x1, o Leão da Barra conquista mais três pontos e vai a 10, mantendo a 1ª posição na tabela de classificação do grupo A. Sem tempo para comemorar a conquista, os comandados de Carpini já tem outro compromisso neste sábado (22). O Vitória encara o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão, pela 9ª rodada do Campeonato Baiano. A bola rola às 18h30. >

O JOGO>

O Vitória começou o jogo indo para cima do Fortaleza e já no primeiro ataque entrou na grande área do rival cearense. No lance, o atacante Fabri se enroscou com Marinho e levou a pior, tendo sua perna esquerda prensada no chão. O jogador até tentou continuar no jogo, mas foi prontamente substituído por Janderson.>

Os donos da casa foram tomando controle da posse de bola e tentando aproveitar o espaço entre os zagueiros e os laterais dos visitantes, principalmente com Marinho. Mesmo com as ofensivas do tricolor cearense, o Leão da Barra continuou construindo jogadas e avançando no campo rival. A estratégia da equipe de Vojvoda era entregar a bola para o Vitória e aproveitar a velocidade dos seus jogadores de ataque para explorar o contra-ataque.>

A palavra equilíbrio definiu o primeiro tempo. Os dois times tiveram chances de abrir o placar, mas encontravam na defesa de cada adversário um empecilho para chegar ao gol. Se as construções das jogadas não estavam dando certo, coube à qualidade individual de Lucero para tirar o jogo da inércia. Aos 39 minutos da primeira etapa, o atacante do Fortaleza recebeu de fora da área e mandou um chute com muita força no ângulo, sem chances para Lucas Arcanjo tentar impedir o Leão do Pici de sair na frente.>

A volta do intervalo contou com apenas uma mudança nas duas equipes. Gustavo Mosquito entrou em campo para a saída do zagueiro Edu, que havia passado mal nos minutos finais da primeira etapa. Com a modificação, Thiago Carpini desfez o esquema com três defensores e voltou a contar com dois pontas.>

A mudança do Vitória permitiu que o time conseguisse ter mais velocidade nas laterais do campo. Essa qualidade da equipe foi premiada logo no início, já que Gustavo Mosquito saiu do banco com vontade de fazer a diferença. O atacante recebeu a bola na ponta direita e partiu para cima do marcador. O camisa sete cortou para dentro e finalizou forte de perna esquerda para estufar as redes de João Ricardo.>

Após o gol, a partida perdeu fôlego e as duas equipes pouco fizeram durante os 45 minutos finais. O tempo foi passando, jogadores foram sendo substituídos e o placar na mesma. Em uma noite de golaços, o próximo a balançar as redes também faria de tal forma. Em um chute de rara felicidade, Baralhas aproveitou erro do Fortaleza a mandou de fora da área no cantinho, o suficiente para balançar as redes e dar números finais ao jogo.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste (4ª rodada)>

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Lucas Halter, Edu (Gustavo Mosquito) e Jamerson (Hugo); Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Lucas Braga (Wellington Rato) e Fabri (Janderson/Carlinhos). Técnico: Thiago Carpini.>

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, David Luiz (Kuscevic), Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Zé Welison (Pochettino) e Calebe (Renato Kayzer); Breno Lopes (Moisés), Marinho (Yago Pikachu) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.>

Local: Arena Castelão>

Gols: Lucero, aos 39 minutos do primeiro tempo; Gustavo Mosquito, aos 7, e Gabriel Baralhas, aos 34 minutos do segundo tempo>

Cartão amarelo: Bruno Pacheco, Yago Pikachu (Fortaleza); Lucas Halter (Vitória)>