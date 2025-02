CASO REINCIDENTE

Ex-jogador do Vitória denuncia racismo contra o filho no colégio: "Crime"

Zé Welison ainda escreveu nas redes sociais que essa não teria sido a primeira vez que seu filho sofre racismo

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 17:09

Ex-Vitória, Zé Welison denunciou racismo contra o filho no colégio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-volante do Vitória Zé Welison, atualmente no Fortaleza, denunciou um caso de racismo contra o seu filho, Levi. O jogador fez uma publicação nas redes sociais relatando que a criança teria sofrido preconceito no colégio. Zé Welison ainda escreveu que essa não teria sido a primeira vez que seu filho sofre racismo.>

"Hoje Levi, meu filho, sofreu mais um episódio de racismo no colégio. Precisamos ensinar a nossas crianças sobre o respeito e a conviver com as diferenças. Não somos iguais, todos temos nossas particularidades. Além disso, o racismo é crime!" Zé Welison Volante do Fortaleza

Em outra publicação na mesma rede social, Zé Welison fez ainda referência a uma frase atribuída a Nelson Mandela, vencedor do Nobel da Paz de 1993 e um dos símbolos da luta contra o racismo na África do Sul. "Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar", escreveu.>