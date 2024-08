CLUBE AGUARDA DECISÃO NA JUSTIÇA

Vitoria encaminha contratação de Gustavo Mosquito; jogador já treina no Barradão

Gustavo Mosquito conseguiu rescisão do contrato como Corinthians na Justiça por falta de recolhimento de FGTS e dos direitos de imagem atrasados

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 19:15

Gustavo Mosquito tem acerto com o Vitória e já treina na Toca do Leão Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Vitória ainda está se movimentando no mercado para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini. Nesta quarta-feira (21), o atacante Gustavo Mosquito esteve presente no CT Manoel Pontes Tanajura e realizou treino a parte do plantel. O jogador tem um acerto com o Leão de duas temporadas. No entanto, o clube aguarda decisão na Justiça para contar com o atleta.

Gustavo Henric da Silva, mais conhecido como Gustavo Mosquito, disputou 27 partidas nesta temporada pelo Corinthians, mas conseguiu a rescisão indireta do contrato na Justiça por falta de recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e dos direitos de imagem atrasados. Mesmo com 10 jogos disputados no Campeonato Brasileiro pelo clube alvinegro, o jogador está liberado para atuar por outra equipe na Série A, desde que seja registrado até o fim da janela de transferências.

Como consta na Lei Geral do Esporte, "o atleta com contrato especial de trabalho esportivo rescindido decorrente do inadimplemento salarial ou do contrato de direito de imagem a ele vinculado fica autorizado a transferir-se para outra organização esportiva, independentemente do número de partidas das quais tenha participado na competição, bem como a disputar a competição que estiver em andamento por ocasião da rescisão contratual, respeitada a data-limite de inscrições prevista nos regulamentos de cada modalidade esportiva", diz trecho do artigo 90.

Com o fim do período de contratações no dia 2 de setembro, o Leão busca regularizar o jogador. Ainda assim, aguarda a decisão da audiência definitiva de Mosquito com o Corinthians, com data marcada para o dia 6. Caso o resultado seja favorável para o jogador ou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dê um parecer positivo, o clube vai relacionar o atleta.

Gustavo Mosquito tem 26 anos e 13 gols marcados na carreira, todos com a camisa do Corinthians. Além da equipe paulista, o atleta passou por Coritiba, Vila Nova, Oeste e Paraná. No Vitória, o jogador vai disputar posição com Osvaldo, Zé Hugo, Luís Miguel, Everaldo, Carlos Eduardo e Fábio Soares.

Léo Jabá não deve jogar em 2024

Outro jogador que treina na Toca do Leão é o ponta Léo Jabá. No entanto, a situação do atacante é mais complicada e o atleta pode não jogar neste ano. O Vitória já havia procurado o atleta neste ano para reforçar o time, mas cancelou a negociação por conta de uma lesão no tornozelo do atleta.