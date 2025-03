DEU ADEUS

Vitória perde invencibilidade e é eliminado da Copa do Brasil pelo Náutico

Hélio Borges e Marcos Ytalo foram os autores dos gols do Timbu

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de março de 2025 às 21:01

Vitória foi eliminado da Copa do Brasil Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de novamente vencer no segundo jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o Vitória voltou ao Barradão buscando a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, mas viu a sua participação na competição nacional chegar ao fim, junto a uma invencibilidade de 22 jogos, que durava desde novembro de 2024. Nesta quarta-feira (12), o Leão foi superado pelo Náutico após perder para os pernambucanos por 2x0 dentro de casa. Hélio Borges e Marcos Ytalo foram os autores dos gols do Timbu.>

Com o objetivo de quebrar o tabu e se classificar, o técnico Thiago Carpini escalou o time considerado titular para o confronto. No entanto, o primeiro tempo acabou com qualquer estratégia montada pelo treinador do Vitória. O time sentiu a primeira etapa e foi para o vestiário com o 2x0 para os visitantes. Na volta do intervalo, o clube baiano até tentou esboçar uma reação, mas foi ineficiente e deu adeus à Copa do Brasil.>

Agora, o Leão terá uma final de Campeonato Baiano para disputar. No domingo (16), os comandados de Thiago Carpini enfrentam o Bahia na Arena Fonte Nova, pela partida de ida das finais do estadual. A bola rola às 18h.>

O JOGO>

Quando o apito soou pela primeira vez no Barradão, as duas equipes rapidamente mostraram as estratégias que iriam seguir durante o confronto. Enquanto o Timbu montou um ferrolho com cinco defensores e quatro jogadores na segunda linha para se defender e explorar os contra-ataques, o Leão apostou na posse de bola para tentar encontrar espaços dentro da muralha do Náutico. Dentro das duas dinâmicas, os times conseguiram criar chances.>

Os primeiros a chegar perto de inaugurar o placar, no entanto, foram os visitantes - que botaram uma bola na trave após chute de fora da área. Inicialmente com dificuldade de chegar ao gol adversário, o Vitória começou a encontrar os caminhos no campo quando botou a bola no chão e passou a fazer triangulações pelas beiradas. Um movimento que ajudou foi a crescente de Wellington Rato. O camisa 10 recuava para ajudar na construção das jogadas.>

No entanto, a melhora na partida não significou que a equipe de Thiago Carpini iria traduzir em gol. Na faixa dos 25 minutos da primeira etapa, o Timbu abriu o placar. Após erro na recomposição defensiva dos rubro-negros, Hélio Borges recebeu a bola sem marcação e mandou outro chute forte de longa distância, sem chances para Lucas Arcanjo. >

Após o gol, o Leão passou a ter ainda mais dificuldade de parar as descidas em velocidade. Foi dessa forma que o Timbu conseguiu um escanteio. Na primeira cobrança, Jamerson tirou de cabeça após desvio. Já na segunda, a bola passou por todo mundo e Marcos Ytalo só precisou completar para ampliar o placar ainda no primeiro tempo.>

Em resposta à fraca primeira metade, o Vitória voltou do intervalo com duas modificações. Pepê e Carlinhos entraram em campo para melhorar a circulação de bola no meio campo e aumentar a estatura no ataque, respectivamente. A partir dessas mudanças e de um comportamento mais agressivo, o Leão passou a dominar o confronto.>

Recuperado de lesão no joelho, Fabri entrou em campo. Com três atacantes altos em campo, a solução encontrada pelo comandante rubro-negro foi forçar os cruzamentos para encontrar os centroavantes. Nesse contexto, os mandantes aumentaram o volume de finalizações. Apesar dessa melhora na segunda etapa, faltou criatividade no terço final. o tempo foi passando e o Vitória foi apenas empilhando bolas alçadas à área. Em uma noite que faltou eficiência, os pernambucanos se saíram melhores e deram prosseguimento a um tabu que dura desde 2013.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 0 x 2 Náutico - Segunda fase da Copa do Brasil>

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris (Ronald), Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira (Pepê) e Wellington Rato (Bruno Xavier); Gustavo Mosquito (Carlinhos), Lucas Braga (Fabri) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

>

Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana (Léo Coltro), Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Wenderson (Igor Pereira) e Patrick Allan (Marco Antônio); Hélio Borges (Kauan Maranhão) e Vinícius (Luiz Paulo). Técnico: Marquinhos Santos.>

Local: Barradão;>

Gols: Hélio Borges, aos 27, e Marcos Ytalo, aos 35 minutos do primeiro tempo;>

Cartão amarelo: Carlinhos (Vitória); Igor Pereira (Náutico);>

Público pagante: 16.754 pessoas;>

Renda: R$ 396.363,00;>