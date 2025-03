AFIADOS

Bahia e Vitória dividem 1º lugar em lista dos melhores ataques no Brasil em 2025

A dupla Ba-Vi balançou as redes 34 vezes em 2025 e vão se enfrentar no próximo domingo (16)

Bahia e Vitória são os times da Série A com mais gols marcados na atual temporada. A dupla Ba-Vi balançou as redes 34 vezes em 2025 e vão se enfrentar no próximo domingo (16), pela partida de ida das finais do Campeonato Baiano. Os dois clubes baianos disputaram 17 jogos até aqui e têm uma média de dois gols por partida.>