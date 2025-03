VEJA OS DETALHES

Final do Baianão: FBF define data, horário e local do Ba-Vi decisivo

Jogo de volta terá o mando de campo do Vitória e será disputado no Barradão

A final do Campeonato Baiano 2025 já tem toda a programação definida. Após detalhar data e local do jogo de ida, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou quando e onde acontecerá a segunda partida da decisão. O Ba-Vi do duelo de volta acontecerá no dia 23 de março, um domingo, às 16h, no Barradão.>