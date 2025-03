DINHEIRO PERDIDO

Veja quanto o Vitória deixou de ganhar com eliminação na Copa do Brasil

Leão deu adeus à competição após perder para o Náutico dentro do Barradão

Fora da Copa do Brasil, agora o Leão terá uma final de Campeonato Baiano para disputar. No domingo (16), os comandados de Thiago Carpini enfrentam o Bahia na Arena Fonte Nova, pela partida de ida das finais do estadual. A bola rola às 18h.