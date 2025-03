CONFIANTE

Jogador do Náutico fala em título da Copa do Brasil após eliminar Vitória: 'Profetizo'

Lateral Marcos Ytalo foi o autor do segundo gol do Timbu na partida

O Vitória defendia uma invencibilidade de 22 jogos, mas acabou eliminado da Copa do Brasil na segunda fase após ser derrotado pelo Náutico, nesta quarta-feira (12), por 2x0 dentro do Barradão. Autor do segundo gol do Timbu na partida, o lateral Marcos Ytalo comemorou a classificação para a terceira fase da competição nacional e profetizou um título da competição em entrevista após o fim da partida.>