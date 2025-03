BA-VI CHEGANDO

Após eliminação, Vitória inicia preparação para final do Campeonato Baiano

O Leão ainda não pode contar com o meia Matheuzinho, se recuperando de lesão

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de março de 2025 às 18:30

Vitória voltou aos treinamentos após derrota na Copa do Brasil Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após ser eliminado da Copa do Brasil com a derrota para o Náutico no Barradão, o Vitória voltou aos treinamentos na tarde desta quinta-feira (13) com o grupo dividido em dois. Com o foco no clássico Ba-Vi, válido pelas finais do Campeonato Baiano, o Leão ainda não pode contar com o meia Matheuzinho. O jogo está marcado para o domingo, às 18h, na Arena Fonte Nova. >

O grupo se reapresentou às 15 horas e após o lanche pré-treino foi dividido. Primeiro, os atletas que não iniciaram a partida foram direcionados à academia de musculação. Matheuzinho ficou realizando tratamento e treino controlado na academia.>

Às 16 horas, enquanto esses atletas seguiam para o campo do miniestádio Bebeto Gama, aqueles que iniciaram o duelo no dia anterior diante do Náutico foram para a academia. Sob a coordenação do preparador físico Caio Gilli foi realizado o trabalho de recuperação física pós-jogo.>

Quem não iniciou o jogo e os que entraram no intervalo e decorrer do segundo tempo participaram dos trabalhos técnicos com Thiago Carpini e sua comissão. Nesta sexta-feira (14), novamente à tarde, Carpini comandará mais uma sessão de treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura.>