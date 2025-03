TÁ CHEGANDO

Potes definidos: confira quem o Vitória pode enfrentar na Sul-Americana

Nesta quinta-feira (13), todas as vagas restantes foram preenchidas

Após a campanha de recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Vitória confirmou a classificação para a Copa Sul-Americana em 2025. Na última semana, os potes foram definidos pela Conmebol e o Leão tomou conhecimento de que está no pote 4 da competição. Nesta sexta-feira (13), todas as vagas foram preenchidas. O sorteio da fase de grupos vai acontecer no dia 17 de março, às 20h (de Brasília).>