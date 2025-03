ATRASOS EM PAGAMENTOS

Jogador do Vitória, Gustavo Mosquito vence Corinthians em processo na Justiça

Atacante conseguiu sentença favorável em segunda instância; clube ainda pode recorrer

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de março de 2025 às 19:31

Gustavo Mosquito vence Corinthians em processo na Justiça Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante do Vitória Gustavo Mosquito venceu em segunda instância o processo movido contra o Corinthians por atrasos em pagamentos durante a passagem pelo clube alvinegro, que ainda pode recorrer da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. As informações foram inicialmente divulgadas pelo ge.com.>

Segundo decisão do TRT da 2ª região em acórdão publicado, o Corinthians vai pagar a cláusula compensatória correspondente até o fim do contrato, em junho de 2026.>

Mosquito cobra atrasos por dois meses de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), três de direitos de imagem e mais um de luvas. Esse pagamento foi quitado durante o processo. Em nota publicada nas redes sociais do jogador, a assessoria do atacante informou que ele celebrou a conquista fora dos gramados e está concentrado na "sua trajetória profissional e nos desafios dentro de sua carreira".>

Gustavo Henric da Silva, mais conhecido como Gustavo Mosquito, disputou 27 partidas em 2024 pelo Corinthians antes de chegar ao Leão, mas conseguiu a rescisão indireta do contrato na Justiça por falta de recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e dos direitos de imagem atrasados.>

O atacante emitiu uma nota oficial sobre a nova decisão favorável contra o clube:

O atleta Gustavo Silva vem a público se manifestar sobre a decisão final do Tribunal do Trabalho (TRT2), que manteve a sentença de primeira instância, confirmando a vitória no processo jurídico contra o Corinthians. Nesta semana, além do julgamento, também foi publicado o acórdão referente ao caso.>

Gustavo reforça que sempre buscou a resolução do caso de forma justa e transparente, confiando na Justiça para garantir seus direitos. O reconhecimento judicial apenas confirma o que foi pleiteado desde o início, reafirmando a importância da segurança jurídica para os profissionais do esporte.>

O atleta reafirma seu respeito pelo Corinthians, instituição pela qual tem grande carinho e gratidão pelos momentos vividos. A decisão reforça o compromisso com o cumprimento de direitos trabalhistas e encerra um capítulo que sempre foi tratado com seriedade e profissionalismo por sua parte.>