Portal do Sócio Sou Mais Vitória passa por atualização; saiba como acessar

De acordo com o clube, as melhorias foram implementadas para facilitar o acesso dos sócios

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de março de 2025 às 17:36

Vitória anuncia atualização no Portal do Sócio Sou Mais Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória anunciou, através das redes sociais, uma atualização no Portal do Sócio Sou Mais Vitória, trazendo um novo sistema para o programa de sócio torcedor. De acordo com o clube, as melhorias foram implementadas para facilitar o acesso dos sócios, garantindo uma experiência mais eficiente e fluida.>

Para realizar o primeiro login após a atualização, os sócios devem utilizar o CPF como senha inicial, confirmar os dados e preencher os campos necessários. Em seguida, basta acessar o menu e alterar a senha. Em alguns casos, pode ser necessário limpar o cache do celular para que o portal volte a funcionar normalmente.>

Reajuste

A partir do dia 1º de março, o programa de sócio torcedores Sou Mais Vitória sofreu um reajuste nos preços dos planos. A mudança havia sido anunciada no início de fevereiro pelo diretor do programa, Éder Miranda. O anúncio ocorreu durante entrevista coletiva realizada no Barradão. Atualmente o Leão possui pouco mais de 42 mil sócio torcedores.>