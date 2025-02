VAI AUMENTAR

Vitória anuncia reajuste nos preços do programa de sócio torcedor

A mudança dos planos começa no dia 1º de março e ações para incentivo de renovações serão realizadas ainda em fevereiro

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 12:24

Vitória anunciou mudança no programa de sócio torcedor Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória anunciou uma mudança de preços no programa de sócio torcedores Sou Mais Vitória. Nesta sexta-feira (14), o diretor do programa, Éder Miranda, explicou que o reajuste no preço dos planos começa no dia 1º de março e ações para incentivo de renovações serão realizadas ainda em fevereiro. A afirmação ocorreu durante entrevista coletiva realizada no Barradão. Atualmente o Leão possui pouco mais de 41 mil sócio torcedores.>

"Todo ano a gente faz um reajuste no plano, isso é natural. A gente vai tentando, claro, conectar isso com o momento, com o que dá para ser feito, mas a gente tem um reajuste previsto em todos os nossos planos" Éder Miranda Diretor do programa Sou Mais Vitória

Éder Miranda explicou que a vigência anual terá um reajuste baseado no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), enquanto as vigências trimestrais e semestrais terão um reajuste acima do índice. "[O anual] é o que me dá mais fidelização e perspectiva de projetar o futuro, porque eu já tenho aquela receita informada e fico menos suscetível às oscilações que o campo traz", disse.>