REVELADO NO LEÃO

'No Vitória, vi que a vida não era só coisa fácil', reflete David Luiz sobre carreira

Natural de Diadema, em São Paulo, o defensor retornou ao Nordeste em 2025, 20 anos após sua estreia como profissional no Leão da Barra

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de março de 2025 às 16:45

David Luiz Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O jogador David Luiz, revelado nas categorias de base do Vitória e atual zagueiro do Fortaleza, concedeu uma entrevista ao globoesporte, onde relembrou a carreira e falou sobre sua saúde mental. Natural de Diadema, em São Paulo, o defensor retornou ao Nordeste em 2025, 20 anos após sua estreia como profissional no Leão da Barra.>

Durante a conversa, o jogador de 37 anos refletiu sobre o momento em que deixou o seu estado de nascença para vir ao Nordeste. "No Vitória, foi quando eu saí de casa, deixei minha família e vi que a vida não era só coisa fácil. Foram dias difíceis longe, com saudade e tendo que ter a adaptação de conviver com 150, 200 meninos de lugares e culturas diferentes. Ter que sobreviver em meio a dificuldades sem ter ninguém como alicerce. Naquela altura, falava uma vez a cada 15, 20 dias com a família", disse.>

"Quando arrumava um cartãozinho de orelhão, raspava no chão para ganhar mais unidades ou era muito no "parapararapararã..." a musiquinha da chamada a cobrar. Era sobreviver e tomar decisões que, sendo certas ou não, a maturidade não saberia distinguir, mas era necessário tomar. Se tomasse certo, bem. Se tomasse errado, lidar com as consequências de maneira solitária", complementou.>

David Luiz chegou ao Rubro-negro baiano em 2002, após ser dispensado das categorias de base do São Paulo. O zagueiro entrou em campo 55 vezes com a camisa do clube, contribuindo com dois gols marcados em sua passagem pela Toca do Leão. Após se destacar em Salvador, foi vendido para o Benfica, de Portugal. Durante a entrevista, David revelou que sente gratidão pela oportunidade que encontrou no Vitória.>