POR ONDE ANDA

Atacante formado na base do Vitória projeta nova temporada no Equador: 'Fazer história'

Allyson Luz anotou quatro gols e duas assistências em 13 jogos na temporada passada

Um dos destaques do Vargas Torres na temporada passada, Allyson Luz está de volta ao Equador. O brasileiro - que passou pelas divisões de base do Vitória - disputará mais uma temporada pela equipe equatoriana onde anotou quatro gols e duas assistências em 13 jogos em 2024, além de ter sido eleito o melhor em campo em duas partidas. >

“Feliz por estar de volta. Me preparei bastante durante as férias no Brasil para chegar nas melhores condições possíveis e poder fazer mais uma grande temporada por aqui. Agora é estrear bem para ir em busca dos objetivos do clube. Queremos fazer história”, revelou o jogador, natural de Florianópolis e que atuou na base do Avaí.>

O Vargas Torres vai em busca da classificação para a segunda fase da competição que dará uma vaga na elite do futebol do país. “Nosso objetivo é ficar entre os seis primeiros até o final do primeiro turno para avançar à segunda fase e brigar por essa vaga na elite do futebol do Equador. Eu, particularmente, pretendo continuar marcando gols e ajudando os meus companheiros nessa trajetória que não será fácil”, finalizou o jogador, que também passou pelas categorias inferiores do Criciúma.>