CLÁSSICO ACIRRADO

Saiba quem leva vantagem em finais do Campeonato Baiano decididas em Ba-Vi

Bahia e Vitória entram em campo às 18h deste domingo (16), no gramado da Arena Fonte Nova

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de março de 2025 às 05:00

Arena Fonte Nova será o palco do jogo de ida das finais do Campeonato Baiano Crédito: Leticia Martins/EC Bahia

Toda grande história épica precisa de um desfecho triunfal para resistir à barreira do tempo e ser lembrada. Neste domingo (16), o Campeonato Baiano terá Bahia e Vitória reunidos novamente para decidir quem vai se sagrar como campeão do estadual em 2025. Em jogo válido pela ida das finais do Baianão, a dupla Ba-Vi entra em campo às 18h no gramado da Arena Fonte Nova. Considerando apenas os títulos decididos pelo clássico, a vantagem é vermelha e preta. >

A primeira final do Campeonato Baiano decidida em um Ba-Vi aconteceu em 1947. À época, o Esquadrão entrou em campo quatro vezes naquele ano contra o Leão e não perdeu nenhuma partida, sendo duas por 3x1, uma por 1x0 e um empate por 1x1. Todas as partidas aconteceram no Campo da Graça. Incluindo essa final, foram 38 decisões do Baianão, sendo 20 destas finais vencidas pelo Vitória, enquanto 18 acabaram com títulos do Bahia.>

O século 21 foi um divisor de águas na história da rivalidade, já que o domínio mudou de posse com a chegada do ano de 2001, que marca o início do século. Antes, foram 25 finais disputadas entre Bahia e Vitória, com 15 decisões ganhas pela equipe tricolor e 10 pelos rubro-negros. Em contrapartida, ocorreram mais 13 finais desde 2004, com apenas três títulos conquistados pelo Esquadrão de Aço. Já o Leão da Barra levou 10 troféus. >

Apesar do título oficialmente ser considerado dividido entre as duas equipes pela Federação Baiana de Futebol (FBF), o Campeonato Baiano de 1999 não foi considerado na contagem. Apenas os títulos decididos dentro de campo foram levados em consideração. >

Como chegam os clubes

Eliminado para o Náutico na segunda fase da Copa do Brasil após perder por 2x0 dentro do Barradão, o Vitória perdeu a invencibilidade de 22 partidas logo antes de enfrentar o maior rival no segundo Ba-Vi de 2025. No primeiro clássico, ainda pela fase de grupos do Baianão, o Leão visitou o rival na Arena Fonte Nova e segurou o empate por 0x0.>

De acordo com o técnico Thiago Carpini, a eliminação da competição nacional não atrapalha o emocional da equipe para o duelo. Nas palavras do comandante, o que importa sempre é virar a página e pensar na próxima partida.>

“Isso já passou. A dor da derrota faz parte do processo. Então isso não afeta em nada. Não afetou quando a gente ganhava e não afeta agora, porque o mais importante é o próximo jogo. Foi assim que ficamos 22 jogos sem perder, pensando sempre no próximo jogo. Vamos para uma final em dois jogos, uma decisão que começa domingo, mas termina na nossa casa, muita coisa para acontecer. Hoje é página virada”, disse o treinador.>

Já Rogério Ceni decidiu se esquivar das perguntas sobre o clássico antes de enfrentar o Boston River, jogo que confirmou a classificação do Esquadrão para a fase de grupos da Libertadores. A equipe chega ao clássico após se classificar à final com uma goleada de 5x0 contra o Jacuipense. O confronto que decidirá o campeão baiano de foi ressaltado pelo capitão Everton Ribeiro, que enfatizou querer levantar a taça após o término do jogo no Barradão. >

“O que fica marcado são os títulos. Desejo muito conquistar esse Baiano, meu primeiro título com a camisa do Bahia. Para isso temos que nos preparar bem, focar. Não vai ser fácil, mas vamos buscar esse título. O que marca são títulos, desejo muito chegar nessa taça”, contou Everton Ribeiro.>

Para conquistar o objetivo máximo dentro da competição, a tendência é de que Carpini mude a escalação que entrou em campo diante do Timbu, no meio de semana. Seguindo o pragmatismo adotado pelo comandante fora de casa, o torcedor rubro-negro pode esperar um time titular com três zagueiros ou três volantes diante do rival. >

Já Ceni conta com força máxima para a primeira partida decisiva. Ao contrário da escolha no primeiro clássico, Cauly deve perder a vaga para Erick Pulga - definindo um time com mais amplitude nas beiradas e, consequentemente, mais ofensivo. Defensivamente, a tendência é de que o treinador tricolor coloque Luciano Juba e Gilberto nas laterais, com a dupla de zagueiros sendo formada por Kanu e Ramos Mingo.>

Títulos de Campeonato Baiano decididos em Ba-Vi:

Bahia - 1947, 1950, 1958, 1959, 1962, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988, 1993, 1994, 1998, 2012, 2014, 2018.>