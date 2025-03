CAMPEONATO BAIANO

Rogério Ceni e Thiago Carpini duelam ‘fora de campo’ no Ba-Vi; técnico tricolor nunca perdeu para o comandante rubro-negro

Clássico será disputado neste domingo (16), na Arena Fonte Nova

Publicado em 16 de março de 2025 às 05:00

Para garantir o título baiano com a bola rolando, o técnico do Vitória, Thiago Carpini, tentará conseguir algo inédito na carreira: vencer um time comandado por Rogério Ceni. Em quatro duelos, o comandante rubro-negro acumula dois empates e duas derrotas. Eles se enfrentam novamente no primeiro Ba-Vi da final do Baianão 2025, realizado neste domingo (16), às 18h, na Arena Fonte Nova. >

Apesar de nunca ter vencido o comandante tricolor no tempo normal, Carpini levou a melhor no confronto eliminatório da dupla. No comando do Água Santa, o técnico eliminou o São Paulo de Ceni nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2023. O duelo terminou em 0x0 no tempo normal, com a equipe de Diadema ganhando por 6x5 nos pênaltis. O Água Santa chegaria à final daquela edição, sendo derrotado pelo Palmeiras em dois jogos. >

O primeiro encontro entre os técnicos ocorreu na fase de grupos do Paulistão de 2022, quando o São Paulo, de Ceni, venceu o Santo André, de Carpini, por 1x0. Os outros dois confrontos ocorreram quando eles já comandavam a dupla Ba-Vi, com o primeiro clássico ocorrendo na 22ª rodada do Brasileirão de 2024, com triunfo tricolor por 2x0. O duelo mais recente foi no último dia 1º de fevereiro, um empate em 0x0 pela primeira fase do Campeonato Baiano. >

Retrospecto>

Os treinadores contam com retrospecto positivo à frente de seus times em 2025. Em 18 jogos na temporada, o Vitória venceu 12 jogos, empatou cinco e perdeu apenas uma partida. Na última vez que foi a campo, o Leão foi derrotado pelo Náutico por 2x0 na quarta-feira (12). Com o resultado, a equipe foi eliminada na Copa do Brasil, ainda na segunda-fase, além de perder uma sequência de 22 jogos de invencibilidade. >

“A gente fica muito chateado, o grupo também fica, mas o bom do futebol é sempre a oportunidade de dar uma resposta e nós temos a oportunidade de fazer isso já no primeiro jogo da decisão, no domingo. O que passou, passou. Cabe a nós, internamente, analisarmos. Não vou aqui expor tudo o que a gente enxergou no jogo, o que aconteceu e o que não aconteceu. Isso cabe a nós corrigir e seguir no caminho da evolução”, afirmou Carpini em coletiva após a partida. >

O rubro-negro está invicto no estadual. Caso consiga o título sem derrotas, o clube será o primeiro campeão invicto depois de sete anos, quando o próprio Vitória foi campeão baiano em 2017, após dois empates contra o rival.>

Já o Bahia está há três jogos sem perder na temporada. O elenco comandado por Rogério Ceni estava invicto no ano até perder por 2x1 para a Jacuipense, em casa, no jogo de ida da semifinal do Baianão, no dia 1º de março. A equipe reverteu o resultado na volta, vencendo a Jacupa por 5x0 no Joia da Princesa, na semana seguinte. >

Desde a derrota, o Esquadrão enfrentou o Boston River, do Uruguai, pela terceira fase da Copa Libertadores da América, empatando no Uruguai e vencendo na Fonte Nova, confirmando a vaga na fase de grupos. Ao todo, são dez vitórias, seis empates e duas derrotas em 2025. >