CAMPEONATO BAIANO

Bahia x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem da final

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo (16), às 18h, na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 15 de março de 2025 às 14:06

Bahia e Vitória se enfrentam no primeiro jogo da final do Baianão Crédito: Victor Ferreira I EC Vitória

Principais clubes do estado, Bahia e Vitória vão decidir mais um campeonato baiano. Neste domingo (16), tricolores e rubro-negros estarão frente a frente, na Fonte Nova, pelo primeiro jogo da final. Mandante do duelo, o Esquadrão conta com a força da torcida para tentar abrir vantagem. O clássico será realizado com torcida única e apenas os tricolores terão acesso ao estádio. >

O técnico Rogério Ceni conta com praticamente todo elenco, mas vai avaliar a condição física dos atletas para montar a equipe titular. Por conta do desgaste no meio de semana na Libertadores, não será surpresa se alguns atletas forem poupados. >

No Leão, Thiago Carpini quer usar o clássico para dar a volta por cima após a eliminação para o Náutico na Copa do Brasil. O rubro-negro busca o resultado positivo na casa do rival para chegar mais confortável no segundo jogo, no Barradão. >

Carpini deve manter a base que atuou nas últimas partidas, mas tem desfalques importantes. Um dos destaques do elenco, o meia Matheuzinho está machucado. Também estão no DM o lateral Claudinho e o volante Val Soares. Confira informações sobre a partida. >

TRANSMISSÃO >

O Ba-Vi da final do Baiano terá transmissão ao vivo pela TVE em TV aberta e no YouTube. A bola rola às 18h. >

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES>

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni. >

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Edu, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Fabri e Janderson. Técnico: Thiago Carpini. >

ARBITRAGEM >

O árbitro da partida será Rafael Klein (Rio Grande do Sul), auxiliado por Bruno Boschilia (Paraná) e Guilherme Dias Camilo (Minas Gerais)>