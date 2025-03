ENQUETE

Qual você acha que será o placar do Ba-Vi da final do Baianão? Vote!

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo (16) pelo jogo de ida da final do Baianão

Neste domingo (16), às 18h, Bahia e Vitória marcarão presença na Arena Fonte Nova para começar a decidir a final do Campeonato Baiano, o Baianão. Com o clássico Ba-Vi na briga pelo título, o jogo de ida acontece nesta semana, e o de volta no domingo seguinte, dia 23 de março, no Barradão.>